‘Bullebak’ koopt rechten op Taylor Swift-albums

Voor een som van 300 miljoen dollar wist de investeringsfirma Ithaca Holdings afgelopen week de labelgroep Big Machine over te kopen. Dat zou een deal als een andere geweest zijn, ware het niet dat enkele van de grootste namen in de popwereld nu op hun achterste poten staan.

Ithaca Holdings staat namelijk onder leiding van Scooter Braun, die onder meer Justin Bieber managet. Big Machine bezit dan weer de masters van de eerste zes ­albums van Taylor Swift. En laat die twee nu mekaars bloed kunnen drinken.

In een uitgebreide post op Tumblr schetste Swift hoe Braun zich de afge­lopen jaren als een bullebak gedroeg ­tegenover haar: hij was een spilfiguur in de moddercampagne die Kim Kardashian en Kanye West tegen haar voerden, nadat die laatste een naakte ‘body double’ van Swift had opgevoerd in een videoclip. ‘In essentie ligt mijn muzikale levenswerk nu in de handen van iemand die alles in het werk gesteld heeft om dat te ont­mantelen.’

Swift ziet er een machtsspel in van Braun: ‘Hij wil gezag hebben over een vrouw die eigenlijk niets met hem te maken wil hebben.’ Artiesten als Halsey, Haim en Alessia Cara spraken intussen hun steun uit voor Swift.