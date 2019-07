Kim Kardashian verandert naam ondergoedlijn na kritiek

Kim Kardashian bracht een nieuwe ondergoedlijn op de markt onder de naam ‘Kimono’. Dat zorgde voor heel wat ophef in Japan, waar de kimono als eeuwenoude traditie nog steeds gedragen wordt bij officiële gelegenheden. De realityster besliste om de naam te veranderen.

Onder de hashtag #KimOhNo regende het klachten op sociale media over de ‘respectloze’ keuze van Kardashian. ‘Er is geen greintje respect voor de betekenis van dit kledingstuk in onze cultuur’, is de conclusie van velen. Anderen vrezen dat velen bij het woord kimono misschien eerst zullen denken aan het ondergoed van Kardashian.

‘Ik luister, leer en groei, en ik apprecieer de passie en verschillende meningen van mensen’, reageert Kardashian op Instagram. ‘Toen ik de naam van mijn ondergoedlijn aankondigde, deed ik dat met de beste bedoelingen. Mijn merken en producten worden gemaakt met het oog op diversiteit en inclusiviteit, en na lang beraad heb ik beslist om een nieuwe naam te zoeken’, zegt Kardashian.