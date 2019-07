De vakbonden bij bagageafhandelaar Swissport houden dinsdag stiptheidsacties op Brussels Airport. Dat kan leiden tot vertragingen.

Tussen 8 en 9 uur ’s ochtends zal het personeel van Swissport ‘volgens het boekje werken’, zo stelt Olivier Van Camp van BBTK, namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De bonden zaten maandag aan tafel met de directie om de werkomstandigheden de verlichten. Ze klagen over onderbezetting en uitgeputte medewerkers. ‘Maar over de hele lijn hebben wij geen concrete antwoorden gekregen’, zegt hij. Bijkomende aanwervingen die werden gevraagd ‘zijn niet ter harte genomen, en niet gebeurd.’

De vraag om medewerkers op een 75 procent-regime op 100 procent te zetten, en zo de totale werkdruk te verlichten, zou maar voor 8 personeelsleden zijn goedgekeurd. ‘Op een totaal van 1.500. Dan lach je met ons, hé?’ Compensaties voor mensen die de werklast nu opvangen werden volgens de bonden niet toegekend. ‘Daar zouden geen financiële mogelijkheden voor zijn.’

Na uren van onderhandelen stapten de bonden van tafel op, en kondigden ze stiptheidsacties aan. ‘We zullen alles uitvoeren volgens de veiligheidsvoorschriften die de cao voorziet’, zegt Van Camp. ‘Met een correct aantal mensen werken, de nodige tijd nemen om een vliegtuig af te werken, geen twee vliegtuigen tegelijk afhandelen, maar pas na het ene naar het andere gaan….’

Volgens hem zal dat tot vertragingen leiden. En dat net nu de vakantie-uittocht op Brussels Airport helemaal begonnen is. ‘Het is niet de bedoeling om de vakantie-uittocht van de mensen te bemoeilijken’, zegt Van Camp. ‘Maar we moeten wel iets doen.’