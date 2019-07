Verdediging van Johan Timmermans, voormalig voorzitter van KV Mechelen, vraagt BAS om vrijspraak

Op de eerste dag van de pleidooien voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het matchfixingschandaal kwam maandagnamiddag de verdediging van Johan Timmermans, voormalig voorzitter van KV Mechelen, aan het woord.

Timmermans kreeg van de Geschillencommissie Hoger Beroep tien jaar schorsing omdat hij actief zou hebben deelgenomen aan het vervalsen van de competitiewedstrijd tussen Mechelen en Waasland-Beveren op 11 maart 2018.

Patrick Waeterinckx hield in het Eurovolleycenter in Vilvoorde een uitgebreid betoog van ruim een uur, doorspekt met een rist procedurele argumenten, waarmee hij poogde de onschuld van zijn cliënt, die zelf niet aanwezig was, aan te tonen. De advocaat richtte zijn pijlen onder meer op de telefoontaps in het dossier. Die werden volgens hem op een verkeerde manier geïnterpreteerd, zoals een gesprek tussen Timmermans en Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen die eveneens tien jaar schorsing kreeg. Volgens het bondsparket ging dat over matchfixing, wat Waeterinckx weerlegde. “Dat meneer Timmermans wilde weten wie bij Beveren zou spelen, lijkt logisch in volle degradatiestrijd. Dat moet niet in een context van matchfixing worden geplaatst.”

Dat Olivier Swolfs, financieel directeur bij Waasland-Beveren en ook voor een jaar geschorst, door Timmermans werd benaderd voor de bewuste degradatiematch, klopt volgens de advocaat evenmin. “Wij vragen een confrontatie met Swolfs om dat recht te zetten”, luidde het.

Waeterinckx besloot zijn lange pleidooi door erop te wijzen dat zij geen inzage in het strafdossier hadden gekregen. “Wij vragen de vrijspraak”, eindigde hij.

Vervolgens was het, na een korte tussenkomst van een advocaat die verscheen voor een ontvreden Mechelse supporter, de beurt aan de Mechelse supportersorganen. Zij werden vertegenwoordigd door meester Tim De Hertogh, die eerder met succes Herman Huyghens wraakte als BAS-voorzitter. Hij hekelde het feit dat Mechelen, in tegenstelling tot Waasland-Beveren, wel als club werd veroordeeld vanwege het gesjoemel van bestuurders. “KV Mechelen telt vandaag 23 bestuurders. In dit dossier zijn vier onder hen vervolgd. Bij Waasland-Beveren werden twee van de zeven bestuurders veroordeeld maar bleek dat onvoldoende om hen als club te veroordelen. Er wordt met twee maten en gewichten gewerkt”, voerde hij aan.

De Hertogh kaartte ook de “benadering” van Davy Roef, doelman van Waasland-Beveren, door KV Mechelen aan. Dat zou gebeurd zijn via makelaar Evert Maeschalck, die door de Geschillencommissie Hoger Beroep werd vrijgesproken. Mechelen werd er wel voor gesanctioneerd. “Ik gun iedereen de vrijspraak want dit dossier rammelt langs alle kanten. Uit de motivering van de commissie blijkt dat Maeschalck niets heeft gedaan en dus wordt vrijgesproken. Dat is logisch want hij heeft niets gedaan. Maar Mechelen wordt wel veroordeeld. Dat krijg ik niet uitgelegd.”

Net als zijn collega Patrick Waeterinckx klaagde De Hertogh daarnaast nog aan geen zicht te hebben op het volledige strafdossier. “Er is gewoon een manifest gebrek aan bewijs”, onderstreepte hij.

Als laatste tussenkomende partij nam de verdediging van Stefan Vanroy het woord. De sportief directeur van KV Mechelen kreeg zeven jaar schorsing. Vandaag/maandag besloot hij samen met medehoofdaandeelhouder Olivier Somers een stap opzij te zetten bij Mechelen en de voetbalwereld te verlaten. KV Mechelen komt daarmee grotendeels in handen van Dieter Penninckx, de andere hoofdaandeelhouder.

Luk Delbrouck, advocaat van Vanroy, sloot zich aan bij de kritiek dat er geen inzage in het strafdossier werd gegeven. “De stukken zijn onvolledig. Dejan Veljkovic heeft ook verklaringen afgelegd die à decharge kunnen tellen. Bepaalde be- en veroordelingen zijn niet in overeenstemming met het huidige strafdossier.”

Delbrouck begrijpt ook niet dat zijn cliënt volgens het bondsparket op de hoogte moet zijn geweest van de matchfixing, louter omdat hij in het Mechelse bestuur zetelde. “Mijn cliënt maakte overigens geen deel uit van het dagelijkse bestuur op het moment van de vermeende feiten”, onderstreepte hij. De advocaat herhaalde daarnaast dat Vanroy in de dagen voor 11 maart 2018 in het buitenland vertoefde. “Er moet dus gekeken worden naar telefoongesprekken van mijn cliënt”, zei Delbrouck, die vervolgens de ‘verdachte’ conversaties trachtte te weerleggen.

Dat Vanroy contact zou hebben gezocht met Davy Roef, ontkende de advocaat met klem. “We dachten eerst dat het een grap was. Mijn cliënt heeft nooit zoiets gezegd”, zei Delbrouck, die besloot met de vraag zijn cliënt vrij te spreken. “Er is geen reden om aan te nemen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan competitievervalsing.”

Morgen/dinsdag gaan de pleidooien verder en komen onder meer Waasland-Beveren en KV Mechelen aan het woord, net als de verdediging van spilfiguur Dejan Veljkovic. Lokeren, Beerschot, Tubeke en het bondsparket kwamen maandagmiddag aan bod.