Cori Gauff (15), jongste Wimbledon-deelneemster ooit, treft Venus Williams in eerste ronde

Ze is 15 jaar en 125 dagen oud, en daardoor wordt de Amerikaanse tennisster Cori Gauff de jongste deelneemster ooit aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Gauff plaatste zich door drie kwalificatiewedstrijden succesvol te doorstaan. In de eerste ronde van het grastoernooi treft Gauff vijfvoudig winnares Venus Williams.

Op weg naar het hoofdtoernooi rekende Gauff onder meer af met Aliona Bolsova Zadoinov (WTA 92), Valentyna Ivakhnenko (WTA 251) en de Belgische Greet Minnen (WTA 128). In alle drie haar kwalificatiewedstrijden gaf Gauff geen enkele set weg. Minnen wist slechts twee games af te snoepen van de 15-jarige Amerikaanse.

Aan The New York Times zei Gauff dat ze hoopte om tegen ‘Serena of Venus’ te mogen spelen. Beide zussen stonden op 17-jarige leeftijd in een finale van een Grand Slam toernooi. Toen duidelijk werd dat ze het zal opnemen tegen Venus, kon Gauff dat niet geloven. ‘Ik ben in shock. Spelen tegen een van de beste speelsters van de wereld gaat een bijzonder gevoel geven’, zei Gauff in gesprek met de New York Post.

Het duel tussen de 15-jarige Cori Gauff en de 39-jarige Venus Williams staat gepland op maandagmiddag om 17u30. De jongste speler zal het dan opnemen tegen de oudste. Met haar 39 jaar is Venus de oudste tennisspeelster gekwalificeerd voor Wimbledon. Zij stond al viermaal in de finale van het toernooi nog voor Gauff geboren was.

De winnaar stuit in de tweede ronde op Magdalena Rybarikova of de als tiende plaatste Aryna Sabalenka.