Netflix verrast met komst ‘The big bang theory’ en ‘The fresh prince of Bel-Air’

Streamingdienst Netflix heeft tien seizoenen van The big bang theory en alle zes seizoenen van The fresh prince of Bel-Air op zijn platform gezet.

The big bang theory is een van de succesvolste sitcoms ooit. In mei was in de Verenigde Staten de allerlaatste aflevering te zien. Het laatste, twaalfde seizoen is dit najaar ook bij ons te zien op Q2. In de serie draait het om de vrienden Sheldon, Leonard, Raj en Howard, nerds met een voorliefde voor comics, superhelden, fysica en ruimtevaart. Voorlopig zijn het elfde en twaalfde seizoen nog niet op de streamingdienst te zien.

The fresh prince of Bel-Air liep van 1990 en 1996. Will Smith speelt er een gefingeerde versie van zichzelf. In de serie is hij een straatjochie dat vanuit Philladelphia door zijn moeder naar zijn rijke oom en tante in Bel-Air werd gestuurd. De reeks bracht Smith ongekende populariteit.