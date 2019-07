WIMBLEDON. Titelverdediger Novak Djokovic neemt vlot eerste horde

LEES OOK. De Belgen op Wimbledon: Steve Darcis stoot door naar tweede ronde, Ruben Bemelmans en Ysaline Bonaventure zijn uitgeschakeld

In de tweede ronde neemt Djokovic het op tegen de Amerikaan Denis Kudla (ATP-111). Die schakelde de Tunesiër Malak Jaziri (ATP-100) met 6-4, 6-1 en 6-3 uit.

How does he get to this? ?????



In his first round match, defending #Wimbledon champion @DjokerNole was at his brilliant best... pic.twitter.com/pdKn9PcxOJ