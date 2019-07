Iran schendt voorwaarden uit internationaal kernakkoord: limiet laagverrijkt uranium overschreden

Iran heeft de limiet op laagverrijkt uranium overschreden, zoals die in het nucleair akkoord met de grootmachten gestipuleerd staat. Dat heeft het Iraanse persagentschap Fars bekendgemaakt en dat is intussen bevestigd door het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in Wenen.

In de overeenkomst staat te lezen dat Iran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent.

Het IAEA heeft volgens een woordvoerder bevestigd dat de limiet overschreden is. ‘De stock van 300 kilogram is overschreden’, zo luidt het in een geschreven mededeling. ‘Directeur-generaal Yukiya Amano heeft er de raad van gouverneurs van op de hoogte gebracht.’

De nucleaire deal van 2015 legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van Teheran, in ruil voor de opheffing van economische sancties. Iran sloot het akkoord met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, maar de Amerikaanse president Donald Trump besliste vorig jaar om zich eenzijdig terug te trekken uit die overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.