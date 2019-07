Bamberg shopt voor vierde keer bij Antwerp Giants: ook assistent Crab vertrekt naar Duitsland

Na coach Roel Moors, speler Paris Lee en sportief manager Leo De Rycke zien de Antwerp Giants ook assistent Thomas Crab naar Brose Bamberg vertrekken. Dat heeft de Duitse topclub maandag bekendgemaakt.

Crab assisteerde Moors sinds 2016 bij de Giants, waar hij ook de tweede ploeg coachte en jeugdcoördinator was. Moors en Crab worden opgevolgd door ex-Giants-speler Christophe Beghin. De drievoudig ex-Belgisch speler van het jaar zat de afgelopen twee seizoenen al als assistent-trainer naast vertrekkend coach Moors.

De Giants hebben een uitstekend seizoen achter de rug, met de eindzege in de Beker van België, een tweede plaats in de competitie en een derde plaats in de Champions League. In de kleine finale versloegen de Giants Bamberg.