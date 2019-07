Banksy onthult nieuwste kunstwerk op Glastonbury-podium

Het beschermingsvest met de Union Jack dat de Londense rapper Stormzy droeg op het podium van Glastonbury was niet louter een stijlkeuze. Het kledingstuk werd ontworpen door Banksy als aanklacht op het messengeweld dat Londen teistert.

Banksy onthulde zijn laatste kunstwerk op het podium van het Glastonbury-festival, daarbij geholpen door de Britse rapper Stormzy. Die verscheen vrijdagavond op het podium in een met de Union Jack beschilderd vest dat beschermt tegen messteken.

Het vest/kunstwerk was een verwijzing naar het groeiende messengeweld in Groot-Brittannië, veelal met dodelijke afloop, dat de overheid maar niet onder controle krijgt. Tijdens het optreden van Stormzy werden ook de woorden ‘knife crime’ even zichtbaar achter hem.

Het was de streetartkunstenaar zelf die na afloop van het optreden op Instagram verklapte dat hij achter het vest zat. Of Banksy zelf in het publiek stond om zijn kunst in actie te zien, laat hij in het midden.

Het was overigens niet het enige onrecht dat de 25-jarige Stormzy tijdens zijn optreden aan de kaak stelde: de grime-artiest samplede ook een stukje uit een speech van Labour-parlementslid David Lammy over het hoge recidivisme onder zwarte mannen. ‘Het is duidelijk dat het systeem niet werkt.’

Voor Stormzy was zijn optreden op Glastonbury sowieso al memorabel: hij is de eerste zwarte Britse artiest die op de affiche stond als headliner.