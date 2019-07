Toch berisping voor tweede minderjarige verdachte van dood Priscilla Sergeant

De tweede minderjarige die betrokken was bij de dood op de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012 heeft dan toch een berisping gekregen van het Hof van Beroep.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Ze was dood gepest door een oudere man en twee minderjarige jongens. De oudere man, Johan D. V., pleegde zelfmoord net voor hij voor de correctionele rechtbank moest verschijnen. De twee minderjarige jongens werden voor de jeugdrechtbank gebracht.

A., die intussen 24 jaar oud is maar op het moment van de feiten nog minderjarig was, heeft nu toch een berisping van het Hof van Beroep opgelegd gekregen. De Brusselse jeugdrechtbank besliste in maart 2019 dat hem geen maatregel zou opgelegd worden, ondanks dat hij schuldig bevonden was aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid.

Zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partijen waren daartegen in beroep gegaan. De jeugdrechtbank stelde immers dat een uithandengeving niet meer mogelijk was. Een uithandengeving wil zeggen dat A. alsnog voor een volwassen rechtbank zou verschijnen, maar de procureur had die vraag van de advocaat van de vader van Priscilla niet gevolgd. De enige andere mogelijke maatregel, een berisping, stond volgens de jeugdrechtbank niet in verhouding tot de feiten en was niet aangepast aan de houding van A. zelf, die nooit enig schuldinzicht had getoond.