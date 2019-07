Jesus Herrada en Christophe Laporte moeten Cofidis aan topprestaties helpen tijdens Tour de France

De Spaanse klimmer Jesus Herrada, onlangs winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, en de Franse sprinter Christophe Laporte zijn de kopmannen van Cofidis voor de komende Tour de France, die zaterdag van start gaat in Brussel.

Met ook nog Nicolas Edet, Stéphane Rossetto, Pierre-Luc Périchon, Anthony Pérez en Julien Simon is Frankrijk goed vertegenwoordigd in het team. De kampioen van Eritrea Natnael Berhane vervolledigt de selectie.

Net als vorig jaar ontbreekt Nacer Bouhanni in La Grande Boucle. Bouhanni, goed voor drie etappezeges en het puntenklassement in de Ronde van Italië in 2014, moest eerder dit kalenderjaar ook al opgeven in de Dauphiné.