Eerste vakantiedag vlot verlopen tijdens werken Leopold II-tunnel

De werken aan de Leopold II-tunnel hebben voor weinig tot geen hinder gezorgd op de eerste dag van de zomervakantie. ‘Het is veel vlotter verlopen dan we hadden gedacht’, aldus Inge Paemen woordvoerder van Mobiliteit Brussel.

Sinds vrijdag 28 juni is de Leopold II-tunnel weer voor twee maanden gesloten voor het verkeer, maar van verkeersdrukte op de eerste zomerdag is geen sprake. ‘De mensen hebben duidelijk de weg naar de ring gevonden’, zegt Inge Paemen.

De tunnel gaat dicht voor renovatiewerken. Ten eerste wordt de asbest verwijderd en worden de brandventilatie en noodnissen vernieuwd. Daarnaast worden er zeventien nieuwe nooduitgangen bijgemaakt.

De renovatiewerken zullen nog duren tot juni 2021. In de zomervakanties zal de tunnel volledig afgesloten worden, daarbuiten zal ze enkel ’s nachts afgesloten zijn. Bestuurders kunnen via alternatieve routes Brussel bereiken, zoals onder andere via de A12. Daarnaast zetten de Lijn, de NMBS en de MIVB extra treinen in om iedereen op tijd op hun bestemming te brengen.

Tour de France

De werken zijn gestart net voor de Tour de France in Brussel van start gaat. Inge Paemen voegt hieraan toe dat Brussel klaar is voor de Tour. ‘We hebben een campagne opgestart om bestuurders uit Brussel weg te houden. De NMBS en MIVB hebben hun dienstregeling aangepast. Dus in de mate van het mogelijke zijn we er klaar voor.’

Zo zullen de straten van het parcours van 4 tot 7 juli afgesloten zijn en geldt er een parkeerverbod. Ook het bovengrondse openbaar vervoer zal hinder ondervinden. De politie raadt aan dat mensen zo veel mogelijk met het openbaar vervoer komen in plaats van met de wagen. Mensen die toch met de auto komen, kunnen gebruikmaken van de overstapparkings ‘Park and ride’ langs het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie op: https://granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels/nl