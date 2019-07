Genk-Kortrijk is openingsaffiche Jupiler Pro League, op vijfde speeldag volgt eerste topper

KRC Genk-KV Kortrijk trapt op vrijdag 26 juli de Belgische voetbalcompetitie in 1A af. Genk-Anderlecht is de eerste topper op vrijdag 23 augustus, op zondag 1 september staat de eerste Super Sunday gepland. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt bij de voorstelling van de kalender van de Jupiler Pro League. KV Mechelen en Waasland-Beveren werden in afwachting van de uitspraak van het BAS in de matchfixingzaak in 1A ingedeeld.