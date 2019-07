Geen stunt voor Ruben Bemelmans: Stan Wawrinka blijkt maatje te groot op het gras van Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 171) is er maandag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon. In de eerste ronde ging de 31-jarige Limburger in drie sets onderuit tegen de drie jaar oudere Zwitser Stan Wawrinka (ATP 19): 6-3, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 27 minuten.

Het was de tweede confrontatie tussen Bemelmans en de drievoudige grandslamwinnaar (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016), die er opnieuw staat na flink wat blessureleed. In 2015 won de Zwitser op de US Open ook al in drie sets van onze landgenoot.

Bemelmans stond voor de zevende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Zijn beste resultaat op de All England Club is de derde ronde, die hij in 2017 bereikte.

Met David Goffin en Steve Darcis zijn nog twee Belgische mannen op de hoofdtabel terug te vinden. Zij spelen later op de dag tegen respectievelijk de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 87) en de Duitser Mischa Zverev (ATP 213).