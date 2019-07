Antwerpse tunnels ’s nachts afgesloten

Deze maand juli vinden enkele kleinere onderhoudswerken plaats in tunnels rond Antwerpen, Leuven en Brussel. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken enkel ‘s nachts plaats. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het Antwerpse vinden er werken plaats in de Kennedytunnel (R1) in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juli in de tunnelkoker richting Gent. In de daaropvolgende nacht is de tunnel richting Antwerpen gesloten. Tussen 21 uur en 5 uur wordt de ene kant afgesloten en het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30 uur reeds afgesloten.

In de Rupeltunnel in Boom op de A12 wordt er gewerkt tijdens de nachten van woensdag 3 en donderdag 4 juli, telkens tussen 20 uur en 6 uur. Eerst in de tunnelkoker richting Antwerpen, de nacht nadien in de koker richting Brussel

Tijdens de nachten van maandag 15 en dinsdag 16 juli wordt er ook gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20 uur en 4 uur volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.

Rond Brussel, in Tervuren, zal er tijdens de nachten van woensdag 17 en donderdag 18 juli tussen 21.30 uur en 05.30 uur worden gewerkt in de Vierarmentunnel (R0). Eerst in de tunnelkoker richting Zaventem, de nacht nadien in de koker richting Waterloo. Het verkeer waarvoor de koker is afgesloten rijdt tijdelijk via het bovengrondse kruispunt.

Ook in de Leonardtunnel op de Brusselse ring zal er worden gewerkt. Op niveau -1 zal de tunnel volledig afgesloten zijn in de nacht van 22 juli. Verkeer dat via de E411 richting Namen rijdt, wordt op de R0 richting Waterloo gestuurd en moet keren op het kruispunt van Groenendaal. Verkeer dat via de E411 richting Brussel rijdt, wordt op de R0 richting Zaventem gestuurd en moet keren op het kruispunt van Vierarmen.

Op niveau -2 dan, wordt er gewerkt tijdens de nachten van 23 en 24 juli. Deze wordt niet volledig afgesloten, eerst wordt de tunnelkoker richting Zaventem afgesloten, nadien de koker richting Waterloo. Verkeer op de R0 dat richting Zaventem rijdt, wordt op de E411 richting Namen gestuurd en moet keren over de brug van Overijse. Verkeer op de R0 dat richting Waterloo rijdt, wordt de E411 richting Brussel opgestuurd en moet keren onder het viaduct van Oudergem. De werken in de Leonardtunnel zullen telkens plaatsvinden tussen 21.30 uur en 05.30 uur.

Tot slot zal er ook in Leuven worden gewerkt in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juli tussen 20 uur en 5 uur in de Oostertunnel (R23). De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten. Het verkeer rijdt dan tijdelijk via het bovengrondse kruispunt op het Martelarenplein.