Koning geeft informateurs maand tijd voor ‘preformatienota’

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders veranderen van methode. Tegen 29 juli willen ze een inhoudelijke ‘preformatienota’ klaar hebben die bij de partijen de wil moet aanwakkeren om een regering te vormen. ‘Zonder politieke wil zal het niet lukken.’ Van een staatshervorming is geen sprake, een tweederdemeerderheid vinden noemen de informateurs ‘surrealistisch’.

De informateurs geloven er nog in, in een regering met PS én N-VA, de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens. ‘Mochten we er niet van uitgaan dat het mogelijk is om een regering ...