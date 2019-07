Om 7 uur is in Knokke de Mare Nostrum Run begonnen, de langste estafetteloop ooit. Het parcours: de volledige Europese kustlijn. Samen goed voor liefst 89.000 km over stranden, dijken, paden, heuvelruggen of langs de fjorden. De vroegste aankomstdatum: 1 juli 2022.