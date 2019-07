Bekijk hier de volledige kalender van de Proximus League

Maandagmiddag is de kalender van de Proximus League officieel voorgesteld. Mét Beerschot en Lokeren, in afwachting van het definitieve verdict van het BAS in de matchfixingzaak. Mochten KV Mechelen en Waasland-Beveren tot degradatie veroordeeld worden, zouden die clubs immers wisselen van afdeling. In dat geval zou KV Mechelen de plaats van Beerschot innemen en Waasland-Beveren de plaats van Lokeren innemen op onderstaande kalender.