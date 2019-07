Niet KV Mechelen, maar Beerschot en Lokeren in 1B bij voorstelling kalender Proximus League

Zowel Beerschot en Lokeren werden in 1B ingedeeld bij de voorstelling van de nieuwe competitiekalender van de Proximus League. Doordat het beroep van KV Mechelen en Lokeren bij het BAS opschortend werkt, zijn er immers nog geen gevolgen gegeven aan het matchfixingschandaal. Alsof het erom gedaan was, staat op de eerste speeldag van 1B al meteen Beerschot-Lokeren op het programma.

KV Mechelen werd begin deze maand veroordeeld tot degradatie naar 1B door de Geschillencommissie Hoger Beroep omwille van het matchfixingschandaal. Daardoor zou Beerschot de plaats van Malinwa in de hoogste afdeling innemen.

Bij de presentatie van de kalender van 1B maandagmiddag was daar echter nog niets van te zien. Het beroep dat KV Mechelen en Lokeren aanspanden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport werkt namelijk opschortend. Daardoor is KV Mechelen officieel nog altijd een eersteklasser en komt Beerschot nog in 1B uit.

“De kalender van 1B werd opgemaakt op basis van de resultaten van het vorig seizoen”, verklaarde CEO van de Pro League Pierre François. Op die kalender zou de plaats van KV Mechelen dan wel relatief eenvoudig ingenomen kunnen worden door Beerschot. De politie van Antwerpen gaf namelijk zijn fiat voor een thuiswedstrijd van Beerschot op alle data waarop KV Mechelen een thuismatch heeft.

Ook Lokeren en Waasland-Beveren kunnen nog van divisie wisselen, mocht het BAS oordelen dat Waasland-Beveren onterecht vrijuit is gegaan in de matchfixingzaak. In dat geval zou Waasland-Beveren naar 1B zakken en zou Lokeren, dat afgelopen seizoen als rode lantaarn degradeerde, komend seizoen toch in 1A mogen uitkomen.

Speeldag 1:

vrijdag 2 augustus, 20.30: Beerschot-Lokeren

zaterdag 3 augustus, 17.00: OH Leuven-Virton

zaterdag 3 augustus, 20.30: Lommel-Westerlo

zondag 4 augustus, 16.00: Union-Roeselare

Speeldag 2:

vrijdag 9 augustus, 20.30: Westerlo-OH Leuven

zaterdag 10 augustus, 17.00: Roeselare-Beerschot

zaterdag 10 augustus, 20.30: Virton-Union

zondag 11 augustus, 16.00: Lokeren-Lommel

Speeldag 3:

vrijdag 16 augustus, 20.30: OH Leuven-Beerschot

zaterdag 17 augustus, 17.00: Lommel-Virton

zaterdag 17 augustus, 20.30: Westerlo-Roeselare

zondag 18 augustus, 16.00: Union-Lokeren

Speeldag 4:

vrijdag 30 augustus, 20.30: Beerschot-Union

zaterdag 31 augustus, 17.00: Lokeren-OH Leuven

zaterdag 31 augustus, 20.30: Roeselare-Lommel

zondag 1 september, 16.00: Virton-Westerlo