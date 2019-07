Wenen lokt toeristen met negatieve recensies

In Wenen zijn ze zo zeker van hun troeven, dat ze negatieve recensies van toeristen niet onder de mat vegen, maar er zelf groots mee uitpakken in een reclamecampagne.

Recensies zijn vaak, maar niet altijd een goede indicator voor wat je als toerist te wachten staat. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen geven ze er nu hun eigen draai aan. In een nieuwe reclamecampagne richt de dienst toerisme de schijnwerpers op enkele negatieve recensies, met als doel mogelijke toeristen te overtuigen om zelf ter plaatse te komen om vast te stellen of het klopt.

Ze hebben er dan ook de meest absurde recensies uitgekozen, zoals die ene toerist die slechts één ster overhad voor het Leopold Museum en zijn topwerken van onder andere Egon Schiele en Gustav Klimt omdat de ‘schilderijen walgelijk waren’. Een andere toerist vond na zijn bezoek aan het Schönbrunn-paleis dat ‘het gazon er verschrikkelijk bij lag’.

Hoewel ze bij de dienst toerisme niet ontkennen dat online recensies een handige gids zijn, willen ze met deze humoristische benadering toeristen vooral weglokken van de lijstjes met must-sees en in plaats daarvan de stad met open blik te ontdekken. Als je niet geïnteresseerd bent in cultuur, zal je een museum waarschijnlijk maar niets vinden, ook niet op vakantie, klinkt het.

‘We willen mensen langer doen nadenken’, aldus directeur Norbert Kettner aan Lonely Planet. De tagline van de campagne Unrating Vienna is dan ook ‘Wie beslist wat je leuk vindt? Kom Wenen zelf ontdekken’. De campagne wordt vooral uitgespeeld op sociale media, maar is daarnaast ook te zien op posters in Londen en Hamburg, en op websites zoals TripAdvisor, die leven van online recensies.