15-jarige jongen overleden in ziekenhuis na overdosis xtc

Een 15-jarige jongeman uit Keerbergen is overleden na een overdosis xtc. Dat bevestigt de Mechelse afdeling van het parket Antwerpen. De tiener was vorige week onwel geworden na het nemen van de drugs en werd opgenomen het ziekenhuis. Daar is hij nu bezweken.

De jongeman was begin vorige week met vrienden aan het rondhangen in het natuurdomein Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. Nadat hij drugs had ingenomen, werd hij onwel.

Hij werd nog naar het ziekenhuis in Bonheiden overgebracht, maar toen bleek dat zijn toestand zeer ernstig was, werd hij doorgevoerd naar het UZ in Leuven. Daar is hij nu dus bezweken.

De politie pakte ondertussen een 16-jarige uit Schriek (Heist-op-den-Berg) op. Vermoedelijk gaat het om de man die de xtc leverde. Hij is door de jeugdrechter in een instelling geplaatst.

Er is ook een onderzoek gestart naar schuldig verzuim, omdat de vrienden van de jongen niet onmiddellijk een ziekenwagen hebben gebeld toen ze zagen dat de 15-jarige onwel werd.