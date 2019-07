Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt kritiek na haar optreden op de G20 in Osaka. Op een video, zaterdag gedeeld door de persdienst van de Franse president Emmanuel Macron, is te zien hoe ze zich mengt in een discussie met Theresa May, Justin Trudeau, Christine Lagarde en Macron zelf. En daar komt nu heel wat kritiek op. Zo noemt onder meer het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez haar optreden 'schadelijk voor de Amerikaanse diplomatie.'

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9