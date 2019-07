Het was een historische dag zondag in Noord-Korea: voor het eerst bezocht een Amerikaanse president de gedemilitariseerde zone voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. Maar in de marge van de ontmoeting tussen Trump en Kim vond er ook een incident plaats tussen Trumps woordvoerder Stephanie Grisham en enkele Noord-Koreaanse officials. Toen Trump en Kim naar de vergaderzaal werden gebracht voor een privégesprek, ontaardde de race tussen hun entourages in een klein opstootje.