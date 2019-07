In badpak of zwemshort op straat komen, wordt door velen op wenkbrauwgefrons onthaald, maar daar trekt Céline Dion zich weinig van aan. De 51-jarige zangeres, die even pauzeert van haar wereldtournee en in Parijs is om de haute-coutureweek bij te wonen, werd daar zaterdag gefotografeerd in een bodysuit en oversized blazer met kunstige print van Off-White waarbij haar benen met alle aandacht gingen lopen. Die outfit werd trouwens pas enkele weken geleden voorgesteld op de catwalk. Toen mocht model Gigi Hadid zich in het ontwerp van Virgil Abloh laten hijsen.