Topmannen Olivier Somers en Stefaan Vanroy nemen afscheid van KV Mechelen na matchfixingschandaal: “Pijnlijke beslissing”

Om alle kansen op 1A gaaf te houden, zet KV Mechelen een radicale stap. Twee van de drie beschuldigde bestuursleden die nog deel uitmaakten van de club, trekken zich terug uit de club: hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy. Door schoon schip te maken met het verleden hoopt Malinwa op clementie voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Voor de jeugdvrienden Olivier Somers en Stefaan Vanroy betekent de aandelenverkoop het einde van een onverkwikkelijk avontuur. In december 2017 namen beiden een actieve rol op binnen de club, nadat die werd omgevormd van een vzw naar een nv. Somers, de CEO van Gemaco, was samen met Dieter Penninckx (Brantano) hoofdaandeelhouder. Hij investeerde twee miljoen euro en verkoopt zijn aandelen nu aan Penninckx. Sportief verantwoordelijke Stefaan Vanroy legde 250.000 euro in en was een van de minderheidsaandeelhouders. Zijn aandelen zouden worden overgenomen door een van de Mechelse supportersorganen.

De timing van de aankondiging is niet toevallig. Ze komt aan de vooravond van de dag van de laatste kans voor KV Mechelen. De bedoeling is goodwill te kopen voor het BAS dat mogelijk deze week, en uiterlijk volgende week, het sportieve verdict velt voor de Kakkers: 1A, 1B of eerste amateur.

Sinds in oktober 2018 de zaak-Propere Handen losbarstte, stonden de twee – samen met financieel directeur Thierry Steemans en voorzitter Johan Timmermans – onder druk om op te stappen. Uiteindelijk besliste de club om alleen Thierry Steemans op non-actief te zetten, wegens zijn nauwe band met Dejan Veljkovic. De drie anderen werden na hun voorhechtenis weer aan boord genomen. Timmermans kondigde eerst aan een stap terug te zetten, maar stond bij de promotie naar 1A toch weer op het veld te vieren.

Druk van sponsors

Toen KV Mechelen en de vier bestuurders moesten verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond vochten Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans zij aan zij met de advocaten van KV Mechelen en de supportersorganen. Maar de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep viel negatief uit voor KV en zowel club als bestuurders trokken daarop naar het BAS. Om de kansen op succes maximaal te houden, kiezen Somers en Vanroy er nu toch voor een stap opzij te zetten. Dat gebeurde volgens onze informatie onder meer onder druk van invloedrijke sponsors als Telenet.

Het is nu afwachten of het plots terugtreden van Somers en Vanroy invloed zal hebben op de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het is ook uitkijken of Dieter Penninckx nu de dagelijkse leiding van de club van Olivier Somers zal overnemen. Het is nu uitkijken naar de toekomst van voorzitter Johan Timmermans. Eerder liet gewezen boegbeeld Piet den Boer al verstaan dat hij het voorzitterschap van KV Mechelen zou overwegen als het hem gevraagd zou worden.

“Juiste keuze”

“Het was een van de moeilijkste en pijnlijkste beslissingen in ons leven, maar in het belang van de club en haar geweldige supporters is dit de juiste keuze”, klinkt het op de website van KV Mechelen. “Het doet pijn om van deze fantastische vereniging afscheid te nemen, maar we konden en wilden niet langer blijven toekijken hoe onze reputatie en die van de club blijvend besmeurd werd. We hopen dat ons vertrek kan bijdragen tot een meer serene en eerlijke benadering van KV Mechelen.”

“We blijven erbij dat we in deze zaak volledig onschuldig zijn. We zullen onszelf dan ook met alle middelen blijven verdedigen, maar we hebben het volste vertrouwen in het gerecht en zijn er rotsvast van overtuigd dat gerechtigheid zal geschieden.”

“De manier waarop de Belgische voetbalbond dit proces heeft gevoerd, ontgoochelt ons erg. De voorbije maanden bleek helaas dat een zeer gebrekkige procedure en een onvolledige bewijslast voldoende zijn voor een veroordeling. Dat daarbij een negatieve en vooringenomen beeldvorming belangrijker bleken te zijn dan een eerlijk proces stemt tot nadenken.”

“Ook de keuze van de nieuwe leiding van de voetbalbond is niet van die aard om vertrouwen te hebben in een serene afwikkeling en sterkt ons in de beslissing dat we van de KBVB afscheid willen nemen. Het is nu aan het BAS om een oordeel te vellen. We hopen dat dit door onze beslissing en los van personen op een voor KV Mechelen en onszelf eerlijke en rechtvaardige manier zal gebeuren.”

“We zijn de voorbije maanden door een lastige periode gegaan. Ook voor onze familie waren de gebeurtenissen vaak pijnlijk. Daarom zijn we de supporters ontzettend dankbaar voor alle steun. De ontvangst op het balkon van het stadhuis – toegejuicht door iedereen en samen delend in grote vreugde – was aangrijpend en ontroerend. We zullen jullie, supporters, nooit vergeten. Afscheid is niet altijd voor eeuwig”, aldus Somers en Vanroy.