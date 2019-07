Eerste zomerweekend en kust blijft achter als stort: ‘Dit is dweilen met de kraan open’

Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze laten hun afval achter… Want de jarenlange sensibiliseringscampagnes voor propere stranden ten spijt, lieten de badgasten ook in dit eerste zomerweekend het strand achter als een sluikstort. Gouverneur Decaluwé roept zijn kustburgemeesters op om met boetes een eind te maken aan dit gedrag. Al zien velen dat niet zitten. ‘We willen geen strandpolitie. De mensen komen hier om te genieten.’

Op sociale media doken dit weekend opnieuw beelden op van het strand van Blankenberge na een topdag aan de kust. Overal liggen etensresten, plastic flesjes, kartonnen dozen en zelfs achtergelaten handdoeken. Het strand heeft meer weg van een verlaten festivalweide dan van een mooi stukje natuur.

Naar schatting 25 ton afval, waaronder duizenden sigarettenpeuken, blijft elke keer weer achter op het strand na een topweekend aan onze kust. Iedere kustgemeente spendeert dan ook jaarlijks honderdduizenden euro’s om hun deel van het strand iedere dag opnieuw proper te krijgen.

‘Maar het is niet omdat het strand er elke morgen – na veel en hard werk – opnieuw maagdelijk bij ligt, dat je daarom afval kunt achterlaten. Dat is dweilen met de kraan open, hé’, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. ‘Ik roep iedere strandganger op om gewoon zijn afval mee te nemen. En wie niet horen wil, moet voelen. Daarom moeten de kustburgemeesters het bevel geven om boetes uit te schrijven aan sluikstorters op het strand. Natuurlijk beslissen zij daar autonoom over. En velen doen het niet. Nochtans zal het de enige manier blijken om het probleem aan te pakken. Want zachte campagnes helpen niet.’

Geen fan

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) van Blankenberge is geen fan van boetes. ‘We willen geen strandpolitie. De mensen komen hier om te genieten. We willen dat ze zich goed voelen. Het is ook niet gemakkelijk om iemand op heterdaad te betrappen. En op vuilnis staat geen naam, waardoor je achteraf dus niet kunt weten wie het achtergelaten heeft.’

Dumery hoopt wel dat de beelden van het vuile strand de mensen bewuster zullen maken. ‘Onze inwoners ruimen hun vuilnis al op. Maar ook toeristen horen te weten dat ze moeten meehelpen aan een proper strand. Gelukkig komt er een generatie aan die veel ecologischer denkt.’

In De Haan delen ze daarom grijpers uit voor wie tussen het zwemmen en zonnebaden door het strand wil helpen opkuisen. Ook hier primeert bewustmaking dus boven verbaliseren. Steve Vandenberghe (SP.A), burgemeester van Bredene, blijft intussen werken aan zijn plan rond het lokaal invoeren van statiegeld op blik en plastic. ‘Volgens onderzoek zal dat het zwerfafval met 40 procent inperken. Dat is nodig, want ik ben dat vuil op het strand kotsbeu.’