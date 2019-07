Nachtelijk overleg over Europese topjobs zit muurvast

Er is nog steeds geen akkoord over het toewijzen van de topfuncties in de EU. Ook na een hele nacht te overleggen, heeft Europees president Donald Tusk nog geen groen licht gekregen voor de benoemingen die hij in gedachten had. De weerstand tegen de Nederlander Frans Timmermans zet de hele carrousel op de helling.

Tusk wou de sociaal-democraat Timmermans voordragen als Commissievoorzitter. Hij had daarvoor de steun van de Franse president Emmanuel Macron, en de Duitse kanselier Angela Merkel. Maar Merkel werd door haar eigen partij teruggefloten. Tusk is daarop begonnen met afzonderlijk overleg met staatshoofden en regeringsleiders. De vertegenwoordigers van de 28 lidstaten zaten pas bij het ontbijt weer allemaal samen aan tafel.

Door de houding van de Duitse Christen-democraten dreigt het hele plan van Tusk in het water te vallen. De benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie staat immers niet alleen, maar is gekoppeld aan de benoeming van de opvolger van Tusk, de voorzitter van het Europees Parlement, de president van de Europese Centrale Bank en de Hoge Vertegenwoordiger van Europa. Die functies worden nauwgezet over de partijen verdeeld, met de bedoeling ook een geografische en genderevenwicht te hebben. Het blokkeren van één van de kandidaten heeft dus ook gevolgen voor de andere namen die Tusk in gedachten had.

Bilateraal overleg

Omstreeks 05.00 uur is Tusk een tweede ronde bilaterale gesprekken met staatshoofden en regeringsleiders opgestart. Na een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Nederlandse collega Mark Rutte heeft Tusk opnieuw een ronde van bilaterale gesprekken aangevat.

Michel

De kans lijkt klein dat er een functie is weggelegd voor onze premier Charles Michel. Die werd lang genoemd als mogelijke opvolger van Tusk, maar het feit dat er naast Timmermans met de Duitser Weber nog een tweede mannelijke kandidaat uit deze regio komt, doet de kansen van Michel ernstig slinken.