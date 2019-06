Belgian Cats na thriller onderuit tegen gastland Servië op het EK: naar barrages voor kwartfinale

De Belgian Cats hebben zich zondagavond niet rechtstreeks kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van het EK basketbal in Servië. De Cats gingen in hun laatste groepsduel na een felbevochten thriller tegen het gastland onderuit met 70-66 en moeten dinsdag een barragewedstrijd tegen Slovenië - de derde uit groep C - spelen voor een plaats in de kwartfinales.

Dat Servië, brons op de Olympische Spelen in 2016 en Europees kampioen in 2015, klaar is om te schitteren op het EK in eigen land, is duidelijk. In de Groep de Doods realiseerde het drie opeenvolgende zeges. Wat een kamp bracht de slotwedstrijd in poule D, in nokvolle Crystal Hall in Zrenjanin. Onder de 2.500 toeschouwers naast furieuze Serviërs ook vele Belgische fans.

De Belgian Cats waren niet onder de indruk en Meesseman en Mestdagh hielden na de studieronde de Cats tot 12-10 aan de leiding. Dat de partij een nagelbijter zou worden, lag toen al vast. Intensiteit en vooral twee teams die tot het uiterste gingen, brachten de toeschouwers op het puntje van hun stoel. Brooks leidde Servië na het eerste kwart naar 15-16. Lynskens, Allemand en Vanloo kampten met foutenlast, maar met een korf van Wauters, nuttig werk van Raman en flitsende drives van Delaere trokken de Cats het laken naar zich toe. Van 23-18 ging het, met een geweldige defense, naar 32-23 en 34-26 halfweg. Meesseman was met 12 punten, 3 rebounds en 3 assists de uitblinker in de eerste twee kwarts.

Foto: BELGA

De Cats begonnen krampachtig aan de tweede helft. Belgische balverliezen maakten dat Servië via Petrovic na een 2-7 de aansluiting vond. De Serviërs domineerden de rebound, maar de Cats bleven via het duo Meesseman/Delaere aan de leiding: 44-37. Foutenlast speelde de Cats weer parten en via vrijworpen kroop Servië dichterbij: 44-40. De Belgian Cats trokken toch de rust in met een 48-42-bonus. Vele fouten, gemiste shots en veel nervositeit tekenden het slotkwart. Tot 56-55 bleven de Cats aan de leiding. Petrovic bracht na 15-16 Servië bij 56-57 voor het eerst opnieuw aan de leiding. Een vierpunter (bom + bonusvrijworp) van Mestdagh en een korf van Raman zorgden voor 62-60. Raman verdween met vijf fouten uit de partij en bij 64-64 lag de wedstrijd tien minuten stil door een lek in het dak.

Foto: BELGA

Na de hervatting miste Servië vrijworpen en bracht Allemand met 2 op 2 vrijworpen België op 66-65, met nog 49 seconden op de klok. Op 15 seconden van het einde miste Meesseman twee vrijworpen en lukten die Dabovic aan de overkant wel: 66-67. De Cats hadden de laatste aanval, maar leden na een time-out balverlies en de winst was voor Servië.

België: (24 op 62 shots, waarvan 3 op 19 driepunters, 15 op 17 vrijworpen en 24 fouten) K. MESTDAGH 8-7, DELAERE 6-6, MEESSEMAN 12-9, LINSKENS 2-2, ALLEMAND 0-4, Carpréaux 0-0, Wauters 2-0 H. Mestdagh 2-0, Nauwelaers 0-0, Vanloo 2-2, Raman 0-2

Servië: (25 op 68 shots, waarvan 3 op 18 driepunters, 17 op 27 vrijworpen en 21 fouten) PETROVIC 2-11, JOVANOVIC 6-5, BROOKS 79 , CRVENDAKIC 2-0, DABOVIC 0-13, Miljkovic 3-2, Cado 0-0, Butulija 0-0, Milic 4-1, Stankovic 0-3, Skoric 2-0

Kwarts: 15-16, 19-10, 14-16, 18-28