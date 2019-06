Rosalía, de vrouw die flamenco opnieuw op de kaart zette

Het is niet overdreven te zeggen dat het optreden van Rosalía een van de meest verwachte concerten van Rock Werchter was. Haar tweede plaat El mal querer stond vorig jaar hoog in de meeste eindejaarslijstjes, ze won twee Latin Grammy’s voor de single ‘Malamente’ – twéé! Spanje kreeg collectief een beroerte- en ze werkte samen met mensen van J. Balvin, de Colombiaanse reggaeton-zanger tot de elektronische crooner James Blake. Rosalía sloeg een brug tussen flamenco, latin pop en elektro: faut le faire.

Je moet het vooral maar doen omdat Rosalía geen Andaloesische is maar een Catalaanse, en geen zigeunerbloed in haar aderen heeft. Flamencofans tillen daar nogal zwaar aan. Maar haar geloofsbrieven ...