Max Verstappen behoudt overwinning GP van Oostenrijk

Max Verstappen behoudt zijn overwinning tijdens de GP van Oostenrijk, tot dat besluit kwamen de racestewards nadat ze de aanrijding met Charles Leclerc onderzochten.

Tijdens het slot van de GP van Oostenrijk was er contact tussen Charles Leclerc en Max Verstappen toen die laatste Leclerc in zijn Ferrari probeerde in te halen. Die inhaalpoging lukte ook maar de stewards startten een onderzoek naar de aanrijding waardoor de overwinning van Verstappen urenlang ter discussie stond.

Nadat de stewards het incident uitgebreid onderzochten kwamen ze tot het besluit dat Max Verstappen niet bestraft wordt en hij zijn overwinning tijdens de GP van Oostenrijk mag behouden.

De stewards oordeelden dat geen van beide rijders duidelijk schuldig is aan de aanrijding, waardoor de aanrijding als raceincident wordt beschouwd. Verstappen, Red Bull en de vele Nederlandse fans kunnen dus hun feestje verder zetten.

