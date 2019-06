Yungblud dropte een splinterbom voor de Main Stage en toonde hoe je rock-‘n-roll uit de ondergrond moet halen.

‘I wanna be the Drake of rock ‘n’ roll’, zei Yungblud vorig jaar aan het Britse muziekmagazine NME. Niet om de grootste ster te worden, maar om gelijkgestemde zielen te verbinden ...