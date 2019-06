In 1969 kwamen homo’s in opstand in de Stonewall Inn, een homobar waar de politie was binnengevallen en de cafégangers vernederde. Dergelijke razzia’s waren haast dagelijkse kost, maar op 28 juni 1969 pikten de aanwezigen het niet langer. Ze vochten terug. Er volgden dagen van protest. De opstand betekende de start van de holebi-beweging (en later de LGBTQ+-beweging) die strijdt voor gelijke rechten. Naast de officiële Pride zijn er ook heel wat alternatieve optochten, zoals de Dyke March (gisteren) en de Queer Liberation March (vandaag). Die laatste wordt georganiseerd door Reclaim the Pride, de organisatie die ook op de laatste Brusselse Pride wat rel schopte.