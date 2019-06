Lizzo brengt de twerk in Rock Twerkter

Lizzo had een dj mee die ons vooraf ‘No scrubs’ van TLC liet meezingen. Dat is een leuke manier om de dag te beginnen. Zij zorgde ook voor de beats toen Lizzo, née Melissa Jefferson, opkwam. Playback dus, maar van het betere soort, want in openingsnummer ‘Cuz I love you’ trok Lizzo van leer als Etta James of Aretha Franklin. ‘Yeah, ik kom uit de kerk’, gaf ze toe. ‘Can I have a “Hallelujah?” De tent gaf haar dat en een paar ‘Amens!’ erbovenop.

Lizzo is niet altijd zo op haar gemak geweest met die achtergrond. Ze begon blokfluit te studeren toen ze veertien was en richtte een half dozijn groepen op tussen haar twintigste en dertigste. Voornamelijk ...