OVERZICHT. Wereldkampioen Valverde verovert derde Spaanse titel op de weg

In verschillende landen stond vandaag het nationale kampioenschap op de weg op het programma/. Zo heeft Alejandro Valverde voor de derde keer in zijn carrière de Spaanse titel op de weg veroverd, in Groot-Brittannië trok Ben Swift aan het langste eind.

SPANJE. Valverde klopt Sanchez

Alejandro Valverde heeft voor de derde keer de strijd om de Spaanse nationale trui gewonnen. De wereldkampioen klopte in Murcia zijn medevluchter Luis León Sánchez in een sprint. Jesús Herrada eindigde op 16 seconden als derde.

Valverde lijkt klaar voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat. De 39-jarige Valverde bereikte afgelopen week overeenstemming over een nieuw contract bij Movistar. Hij blijft nog twee jaar koersen voor zijn Spaanse ploeg en krijgt daarna een andere functie.

GROOT-BRITTANNIE. Swift laat Ineos juichen

Ben Swift is de nieuwe Engelse kampioen op de weg. De man van Team Ineos kende tot dusver een kwakkelseizoen na een val op training. Maar op het nationale kampioenschap reed hij alle zorgen van zich af en kwam hij solo over de meet.

Here's the moment...

Your new National road race champion, Ben Swift@swiftybswift what a ride!#NationalRoadChamps pic.twitter.com/O8kc72k9aC