Europese Spelen: val kost Nina Derwael medaille aan brug, maar ze herpakt zich met goud aan balk

Op de Europese Spelen in Minsk is de gymnaste Nina Derwael, de leading lady van Team Belgium, ten val gekomen op de brug met ongelijke leggers. Uitgerekend op haar beweging, de Fenton-Derwael, miste ze haar grip en viel. Ze mocht de rest van haar oefening hernemen maar het kostte haar dure punten. Ze eindigde op 13,933 punten, ver beneden haar beste persoonlijke score. Daarmee eindigde ze vierde. Derwael herpakte zich later wel aan de balk met een gouden medaille.

Deze Europese Spelen zijn een test om haar nieuwe oefening, de moeilijkste die ze ooit deed, uit te voeren op een internationaal kampioenschap, als voorbereiding op het WK later dit jaar. In de kwalificaties eerder deze week viel ze niet maar bleef ze ook niet helemaal foutloos, toen haperde ze even bij het laatste deel voor de afsprong. De Russin Angelina Melnikova (14.466) veroverde de gouden medaille. De Britse Becky Downie (14.400) en Anastasiya Alistratava (14.233) uit Wit-Rusland vervolledigden het podium.

Goud aan de balk

Derwael had weinig tijd om te balen, want gelijk erna moest ze aan de bak op de finale op de balk. Op het toestel waar ze al eens Europees zilver pakte, herpakte ze zich fraai. Ze oogstte applaus bij haar afsprong. Met een nieuw persoonlijk record van 13.766 punten pakt ze goud.

Foto: BELGA