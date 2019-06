Frederik Van Lierde bezwijkt onder de loden hitte en grijpt naast recordzege in Ironman van Nice

‘Mister Nice’ Frederik Van Lierde is er niet in geslaagd om een zesde keer de Ironman in Nice te winnen. De Belgische sportman van het jaar 2013 kwam nochtans als eerste uit het water en bouwde tijdens het fietsen een voorsprong van net geen zes minuten uit. Maar tijdens het lopen bezweek Van Lierde onder loden hitte in Zuid-Frankrijk. De overwinning ging uiteindelijk naar de Zuid-Afrikaan James Cunnama. Bij de vrouwen greep ook Tine Deckers net naast een zesde eindzege in Nice. Onze veertigjarige landgenote werd tweede achter de Australische Carrie Lester.

Frankrijk kreunt onder een hittegolf en dus had de organisatie vooraf maatregelen genomen. De 180 kilometer fietsen werden er 152, en de afsluitende marathon werd gereduceerd tot 30 kilometer.

Frederik Van Lierde startte als topfavoriet in zijn Nice. Al vijf keer (2011, 2012, 2013, 2017 en 2018) had hij er gewonnen, een record dat hij deelt met de Spanjaard Marcel Zamora. Zondag moest nummer zes worden, een nieuwe mijlpaal in de sowieso al indrukwekkende carrière.

En Van Lierde begon ook uitstekend aan zijn wedstrijd. Na 48 minuten en 38 seconden kwam hij met een kopgroep van zeven uit het water. Om vervolgens in zijn gekende stijl de sloophamer boven te halen tijdens de eerste zeventig kilometer - volledig in stijgende lijn - van het fietsen. De 40-jarige West-Vlaming mocht met een voorsprong van zes minuten op de minder bekende Fransman Kevin Rundstadler en acht en een halve minuut op zijn grootste concurrent James Cunnama beginnen aan de afsluitende 30 kilometer lopen.

Maar op de Promenade des Anglais aan de Côte d’Azur liep het mis. De temperaturen waren ondertussen opgelopen tot bijna veertig graden en Van Lierde kreeg zijn lichaam niet meer afgekoeld. Hij moest zelfs stoppen met lopen en stond in het begin van de ingekorte marathon te voet. De royale voorsprong die Van Lierde tijdens het fietsen had opgebouwd smolt als een ijsje op het strand. Na 12 kilometer werd hij voorbijgestoken door Rundstadler en Cunnama. De ervaren Zuid-Afrikaan zou uiteindelijk ook vooraan weglopen van zijn jonge Frans concurrent en de race winnen in 7:16:16.

Voor Van Lierde volgde een lange en bloedhete lijdensweg. Het sierde hem dat hij ondanks de omstandigheden niet opgaf. Uiteindelijk finishte hij compleet uitgeput nog als derde, op bijna elf minuten van Cunnama.

Voor Van Lierde toch een ontgoocheling. Zijn seizoen is met zeges in de Ironman van Lanzarote en de Ironman 70.3 van Les Sables d’Olonne echter al meer dan geslaagd. Het valt nog af te wachten of de wereldkampioen van 2013 dit jaar naar Hawaï zal afzakken. Van Lierde is gekwalificeerd, maar twijfelt omdat hij er de voorbije jaren werd genekt door dubieuze beslissingen van de wedstrijdjury.

Ook geen zesde eindzege voor Tine Deckers in Nice

Net als Frederik Van Lierde kon ook Tine Deckers zondag een zesde eindzege pakken in Nice. Onze 40-jarige landgenote triomfeerde al op de Promenade des Anglais in 2009, 2010, 2012, 2014 en 2016. De voorbije twee jaar nam ze er niet deel, maar in deze editie ging ze toch op zoek naar overwinning nummer zes.

Deckers kwam als vierde uit het water van de Middellandse Zee, op vier en een halve minuut van haar grote concurrente Carrie Lester. Deckers, traditioneel sterk op de fiets, knalde bergop meteen naar de tweede plaats. Maar de Australische Lester hield vooraan goed stand en gaf uiteindelijk maar een minuutje toe op onze landgenote.

#IMFrance: 60+ km into the bike leg, Tine is still in second position, now 7 minutes behind Lester. pic.twitter.com/eZqor9KRsI — Tine Deckers (@tinedeckers) 30 juni 2019

In de afsluitende 30 kilometer lopen probeerde Deckers het gat nog te dichten, maar Lester was te sterk. Aan de finish bedroeg de voorsprong van de Australische bijna vier minuten op de 40-jarige Belgische.

Top 10 mannen:

1 CUNNAMA, James (RSA) 07:16:16

2 RUNDSTADLER, Kevin (FRA) +07:27 07:23:43

3 VAN LIERDE, Frederik (BEL) +10:53 07:27:09

4 VAN LOOY, Diego (BEL) +15:27 07:31:43

5 BRUNDISH, Robert (GBR) +17:43 07:33:59

6 OUILLERES, Gwenael (FRA) +19:02 07:35:18

7 WURF, Cameron (AUS) +20:41 07:36:57

8 COLLINS, Damien (AUS) +23:28 07:39:44

9 MORENO MOLINS, Albert (ESP) +23:56 07:40:12

10 ANDRE, Thomas (FRA) +25:38 07:41:54