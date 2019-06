Astrid Coppens bevallen van dochter Billie-Ray

Fotomodel Astrid Coppens en haar echtgenoot Bram Coppens kondigen de geboorte van hun dochter Billie-Ray aan.

We are delighted to announce the birth of our gorgeous and healthy daughter Billie-Ray Coppens #OdeToRayEames pic.twitter.com/M2kVavYSIg — Astrid (@onenonlyastrid) June 30, 2019

Astrid Coppens was in een vroeger leven beter bekend als Astrid Bryan. Het Belgische model kreeg haar eigen realityreeks Astrid in Wonderland na een merkwaardige passage in de reeks Vlaamse Hollywoodvrouwen. Sindsdien heeft ze ook haar eigen kledinglabel. Op 28 juni beviel ze van haar eerste dochter.