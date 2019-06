Belgische agenten ontmoeten familie van Théo Hayez

De drie Belgische politieagenten die naar Australië zijn afgezakt voor het onderzoek naar de verdwijning van de jonge Belg Théo Hayez, hebben zaterdag hun Australische collega’s ontmoet om hun samenwerking in Byron Bay voor te bereiden.

Het doel van de samenwerking is om gegevens te delen en om samen de mogelijkheden voor het vervolg van het onderzoek te bespreken, zegt een bron dicht bij het dossier. Volgens de Australische politie zijn de Belgische agenten aanwezig als ‘waarnemers’.

De drie politieagenten, twee speurders van de federale politie van Halle-Vilvoorde en een lid van de Cel Vermiste Personen, hebben in Byron Bay ook al de familie van Théo Hayez ontmoet, in aanwezigheid van de Australische politie.

Zondag zetten tientallen lokale vrijwilligers hun zoektocht naar Théo voort, zoals ze al een maand doen. Ze zullen in de namiddag ook een ontmoeting met de familie van Théo hebben, die hen wil bedanken voor hun inspanningen.

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.