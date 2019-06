Peru houdt Uruguay na strafschoppen uit halve finales van Copa América, Luis Suarez is antiheld

Uruguay zag tijdens de wedstrijd liefst drie doelpunten afgekeurd worden vanwege buitenspel. Peru profiteerde in de strafschoppenreeks en plaatste zich - net als in 2011 en 2015 - voor de laatste vier.

Peru speelt woensdag in Porto Alegre een altijd beladen derby tegen titelverdediger Chili in de halve finales. Ook woensdag wordt in Belo Horizonte in de andere halve eindstrijd de klassieker tussen gastland Brazilië en Argentinië gespeeld.

