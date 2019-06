Of The Barn chaud was, was bij Angèle een retorische vraag. Het Brusselse Instagramfenomeen-wordt-popfenomeen pakte de uitpuilende Barn met zo’n gemak in dat je er alleen maar bewondering voor kon hebben. Belpop uit het vuistje, hapklaar maar daarom niet minder smakelijk.

Vorig jaar stond Angèle Van Laeken al eens in diezelfde tent met enkel een handvol singles en een Rode Duivels-truitje aan - we geloven graag dat haar cheerleader-capaciteiten ons land hielpen ...