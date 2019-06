Nederland verzekert zich van ticket voor halve finales op WK vrouwenvoetbal en Olympische Spelen

De Nederlandse voetbalsters hebben zaterdag de halve finales bereikt op het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Italië in Valenciennes met 2-0 en verzekerde zich daarmee ook van een ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Oranje strijdt woensdag in Lyon met de winnaar van het duel tussen Duitsland en Zweden, die later zaterdag in Rennes spelen, om een plek in de finale van het WK.