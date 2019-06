Nog drie doden door hittepiek in Frankrijk

In Frankrijk zijn drie mensen overleden door de uitzonderlijke hitte. Dat brengt het aantal hittedoden in Frankrijk intussen op vier.

Frankrijk gaat al enkele dagen gebukt onder een uitzonderlijke hittegolf. Vrijdag sneuvelden alle hitterecords er al.

In de Vaucluse, waar het kwik vrijdag vlot boven de 40 graden steeg, moesten zes mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. Een van hen is overleden.

In Cernay, in het oosten van Frankrijk, zijn donderdag twee mensen om het leven gekomen. Volgens de burgemeester gaat het om een tachtiger en om een dertiger. Beiden zouden bezweken zijn als een gevolg van de hitte.

Ook doden in Spanje en Italië

Donderdag kwam ook een 33-jarige dakwerker al om het leven toen hij in volle zon aan het werken was op een dak.

Sinds het begin van de hittegolf maandag zijn er zeker vier hittedoden geteld in Frankrijk, twee in Spanje en twee in Italië.