Denken dat iemand wel zal door de mand vallen omdat hij zeventien is, en bekend geworden is via een talentenjacht op tv: het zijn ook vooroordelen, en daar doen wij niet aan mee.

Aan het zelfvertrouwen te zien waarmee Ibe Wuyts het podium op liep, wist hij ook wel dat hij live zou presteren. Maat toch wel stoer, want de Klub zat vol - en in dit geval niet met schaduwzoekers. In ...