Drama voor Sebastian Vettel, Charles Leclerc verovert de pole in Oostenrijk

Ferrari-rijder Charles Leclerc heeft op de Red Bull Ring de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. Drama was er voor teamgenoot Sebastian Vettel die door technische problemen op de tiende plaats strandde.

Massaal veel Nederlanders waren naar het thuiscircuit van Red Bull afgezakt om Max Verstappen aan te moedigen. Tijdens Q1 stootte de Nederlander met de snelste tijd probleemloos door naar het het volgende kwalificatiegedeelte.

Wel zagen we een incident waarbij Hamilton enigszins Kimi Raikkonen hinderde. De stewards besloten dat het incident na afloop van de kwalificatie onderzocht zal worden. Mogelijk volgt er dus nog een bestraffing voor de Brit.

In Q2 gingen beide Mercedes-wagens snel de baan op. Het was echter het Ferrari-duo dat tijdens de eerste run op de soft-band de eerste twee posities bezette. Verstappen, Hamilton en Bottas deden het op de medium-band en reden de respectievelijk derde, vierde en vijfde tijd.

Na de daarop volgende snelle runs bleven de Ferrari's bovenaan, voor Hamilton, Verstappen en Bottas. Wel zagen we plots paniek bij Ferrari, aan het einde van Q2 waren ze druk aan het sleutelen aan de wagen van Vettel.

Tijdens de eerste run in Q3, wanneer er om de pole wordt gestreden, waren ze bij Vettel nog volop aan het sleutelen aan de wagen. Drama dus voor Vettel, die even later zelfs met nog enkele minuten op de klok uit de wagen stapte.

5 MINS TO GO IN Q3



DRAMA HERE ?µ



Leclerc goes quickest meanwhile back in the garage Vettel is getting out of his car - his qualifying is over! #AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/eY42UkTV84