Senna Deriks wordt knap zesde in allroundfinale op Europese Spelen

Turnster Senna Deriks is zaterdag zesde geworden in de allroundfinale op de Europese Spelen in Minsk. Ze kreeg een score van 51.932 punten achter haar naam. Het goud ging naar de Russin Angelina Melnikova (54.498). De Française Lorette Charpy (54.166) en de Oekraïense Diana Varinska (52.766) vervolledigden het podium.