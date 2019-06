Yannick Carrasco scoort voor zijn Chinese ploeg… amper week na relletje en schorsing

Rode Duivel Yannick Carrasco is zaterdagmiddag gewoon weer in de basis gestart bij zijn club Dalian Yifang. Bovendien scoorde de Belg ook nog eens meteen. Opvallend, want de Chinezen hadden de Belgische flankspeler vorige week nog zelf geschorst.

Vorige week brak er in China een heuse rel los rond Carrasco. De Rode Duivel zou niet tijdig teruggekeerd zijn van de interlandbreak, waardoor hij een belangrijke wedstrijd miste. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de doelman van zijn club, die op social media keihard naar hem uithaalde, en de trainer van Dalian Yifang. Die laatste noemde Carrasco “onprofessioneel”. De club maakte daarop bekend de Belg voor onbepaalde tijd te schorsen.

Zaterdag startte Carrasco echter alsof er niets gebeurd was in de basis bij Dalian Yifang. De Chinezen moeten wel heel vergevingsgezind zijn… of de punten héél hoognodig hebben. De Belg deed ook waar hij voor op het veld stond en wiste even na rust vanop de stip de openingstreffer van tegenstander Beijing Renhe uit. Eén minuut later al klom zijn ploeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Chen Jie. Emmanuel Boateng maakte er op het uur 1-3 van, meteen goed voor de eindstand.

Voor Carrasco, die vijf minuten voor tijd vervangen werd, was het al zijn achtste competitiedoelpunt in elf wedstrijden.