Legionella: alle besmette personen weer thuis

Alle patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis na de uitbraak van legionella in het Gentse havengebied, zijn opnieuw thuis.

Het bericht hierover van Het Laatste Nieuws wordt bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Van de 32 patiënten die vorige maand getroffen werden door de legionellabacterie die vanuit een koeltoren in de Gentse haven over bewoond gebied is neergedaald, zijn er twee overleden. Begin vorige week lagen er nog drie slachtoffers in het ziekenhuis, maar nu zijn alle 30 patiënten terug thuis.

De werkneemster van papierfabrikant Stora Enso in Evergem die onlangs besmet geraakt is, wordt niet als deel van de uitbraak beschouwd, omdat ze mogelijk in het buitenland ziek werd.

De koeltoren van Stora Enso die waarschijnlijk de bron is van de besmetting, is deze week opnieuw opgestart. Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de werking van de koeltoren op met verhoogd toezicht.