Belgische politie (en tv-ster) helpen bij zoektocht naar Théo Hayez

De Belgische politieagenten die gaan meewerken aan het onderzoek naar de verdwijning van de 18-jarige Belg Théo Hayez in Australië, zijn aangekomen in Byron Bay. Een twintigtal vrijwilligers is zaterdag nog bezig met een zoekactie, terwijl een honderdtal mensen hebben aangekondigd dat ze zondag mee zullen komen helpen zoeken.

Twee speurders van de federale politie van Halle-Vilvoorde en een lid van de Cel Vermiste Personen zijn naar Australië gestuurd om de Australische politie bij te staan bij de zoektocht naar de jonge Belg, die sinds 31 mei vermist is. Het gaat om een missie van een tiental dagen.

‘We hebben van in het begin samengewerkt met de Belgische autoriteiten en ik kijk ernaar uit de komende dagen nauw samen te werken met de Belgische politieagenten’, aldus politie-inspecteur van Byron Bay, Matt Kehoe.

De zoekacties werden door het regenweer onderbroken, maar zullen volgende week met speciale middelen worden voortgezet. Er wordt gefocust op de omgeving van het strand van Wategos. ‘Het weer heeft echt niet in ons voordeel gespeeld, dat is voor iedereen frustrerend’, aldus Kehoe nog.

Ondertussen blijven vrijwilligers op verschillende plaatsen verder zoeken naar de Belg. Zaterdag hebben 25 mensen zich verdeeld over drie regio’s, zondag zullen een honderdtal mensen aanwezig zijn, aldus de organisator van die zoekacties door vrijwilligers, Christos Tsesmetzis, aan Belga. ‘De zoekacties zijn gevaarlijk omdat het terrein erg nat is, en verlopen erg moeilijk’, zegt hij. Tot nu toe werden nog geen kledingstukken of andere voorwerpen teruggevonden die aan Théo kunnen worden gelinkt.

‘We weten helaas nog niet wat er met Théo gebeurd is, maar we blijven ons inzetten om de antwoorden te bieden die de familie zo nodig heeft’, aldus inspecteur Kehoe nog.

Ook bekende Australiërs helpen mee om de jonge Belg terug te vinden. Donderdag nog heeft de Australische reality-ster Billy Vincent, bekend van “-’Married at first sight’ (de Australische versie van “Blind Getrouwd”), aangekondigd dat hij zijn trouwring zal verloten onder mensen die het opsporingsbericht delen via de sociale media.