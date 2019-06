Donald Trump heeft via Twitter de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uitgenodigd voor een ontmoeting. Hij vroeg om even de hand te schudden in de gedemilitariseerde zone tussen Noord-en Zuid-Korea. In een verklaring noemde een Noord-Koreaanse diplomaat de suggestie van Trump 'interessant', Kim zelf heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse president was in Japan voor de G20-top en gaat zaterdag naar Zuid-Korea.